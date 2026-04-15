Guidi sul modulo del Milan a Verona: "Praticamente scontato il ritorno al 3-5-2"

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Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul Milan verso Verona: "A Milanello Massimiliano Allegri ha avuto a disposizione tutta la rosa, senza eccezioni. È capitato di rado in stagione, ma il Milan finalmente può dirsi al completo. A Verona domenica, dunque, il tecnico livornese avrà abbondanza di scelta. Praticamente scontato il ritorno al 3-5-2, dopo la debacle contro l’Udinese. Occhio alla difesa: Tomori - escluso sabato scorso - sgomita per riprendere posto nell’undici iniziale, mentre in settimana Allegri valuterà le condizioni di Matteo Gabbia, rientrato in panchina con i friulani dopo oltre un mese di assenza. Il centrale formato nelle giovanili rossonere potrebbe tornare titolare al centro e a quel punto a destra si aprirebbe il ballottaggio Tomori-De Winter, con Pavlovic a completare il terzetto.

Curiosa la statistica su Gabbia: nelle sette sconfitte stagionali del Milan (cinque in campionato, una in Coppa Italia e una in Supercoppa italiana), il difensore rossonero è stato presente una sola volta, nell’1-2 con la Cremonese della prima giornata. Solamente un caso? A centrocampo certo il ritorno tra i titolari di Youssouf Fofana, che con l’Udinese è entrato solo a gara in corso dopo aver patito un attacco febbrile alla vigilia. I veri dubbi sono in attacco. Rafa Leao - fischiatissimo sabato - non è al top, Pulisic non segna dal 28 dicembre, Gimenez è ancora in ritardo di condizione, mentre Nkunku e Füllkrug non stanno incidendo. Chi scegliere? Allegri prenderà una decisione anche in base agli allenamenti di questi giorni".