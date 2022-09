Dest: "L'ambientamento sta andando bene, tutti sono stati molto accoglienti"

Sergino Dest, intevenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così i suoi primi giorni in Italia: "Sta andando tutto bene. Stiamo giocando ogni tre giorni, quindi non ho avuto tempo per guardarmi intorno e visitare la città. In squadra sono tutti molto accoglienti, non è facile ricordare tutti i nomi, ma il mister mi aiuta. Se ho legato con qualche compagno in particolare? Sono arrivato da poco. Tutti mi stanno aiutando, ma io voglio integrarmi in tutto il gruppo senza legarsi nello specifico a qualcuno".