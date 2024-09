Di Canio: "Abraham ha un atteggiamento aggressivo positivo: prestazioni di pari passo con dichiarazioni"

Il Milan ha ritrovato il sorriso nell'ultima settimana: dopo essere rinato con una bella e convincente vittoria sull'Inter nel Derby, il Diavolo ha dato continuità anche in casa contro il Lecce, piegato per 3-0. Ora per i rossoneri arriva il secondo impegno in Champions League e la gara a Leverkusen contro il Bayer di Xabi Alonso sarà una bel termometro per misurare a quale temperatura è arrivata effettivamente la formazione di Fonseca. Al Club di Sky Sport hanno parlato anche di tutto questo.

Le parole di Paolo Di Canio su Abraham: "Abraham ha un atteggiamento aggressivo positivo e lui è sempre stato così, poi ha avuto l’infortunio… Il gol che arriva dopo il suo palo, si rimette in gioco e tira di nuovo, prende la porta e poi Pulisic fa gol. Le prestazioni vanno di pari passo con l’attitudine e l’atteggiamento anche dimostrato nelle dichiarazioni".