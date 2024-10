Di Canio sul Milan: "Sono i nuovi che stanno tirando il gruppo e danno l'esempio"

La domenica di Serie A ha visto le risposte di Napoli e Inter che hanno battuto di misura Empoli e Roma, riportandosi rispettivamente al primo e al secondo posto della classifica superando Milan e Juventus che nella giornata di sabato avevano altrettanto superato di misura Udinese e Lazio. Di tutto questo e non solo ne ha parlato al Club di Sky Sport l'ex calciatore ora opinionista Paolo Di Canio.

Le parole di Paolo Di Canio sulle scelte di Fonseca: "Secondo me se l’è giocata bene, attirando il gruppo sano dalla sua parte, i nuovi: invece che essere i vecchi ad aiutare i nuovi nell’inserimento, sono i nuovi che stanno tirando il gruppo e danno l’esempio. Fonseca si deve basare su questi nuovi: Morata, Fofana... poi qualcuno deve intervenire. Ibra è il boss ma non sta intervenendo per niente: non mi sembra che stia attecchendo a livello di trasmissione di valori, anche per come lui li ha sempre trasmessi quando era in campo con loro".