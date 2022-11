Di Caro sulla Gazzetta: “Il Milan non molla, la Juve cresce e l’Inter riparte. È tutto aperto”

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Andrea Di Caro ha scritto un fondo per La Gazzetta dello Sport relativo alla Sere A: "Il campionato è ancora vivo e chi insegue non molla (Milan), cresce (Juve), riparte (Inter). Tre vittorie ieri: tre indizi che fanno una prova. Il Napoli al rientro troverà squadre che ancora ci credono: non possono più sbagliare, certo, ma sono convinte di poter rimontare. Il 4 gennaio alla ripresa Spalletti andrà a San Siro contro l’Inter, poi Samp in casa e quindi al Maradona il 13 arriverà la Juve. Nei due scontri diretti da dentro o fuori si capirà molto. […] L’Inter ha vinto ieri una partita fondamentale a Bergamo. Dzeko a 36 anni, come Giroud nel Milan, sta stupendo e meritando a suon di gol il rinnovo di contratto. Grazie a lui la pesante assenza di Lukaku in alcune partite come ieri si è sentita meno. Non avesse battuto la Dea, limitando le ambizioni di Gasperini, sarebbe stato quasi impossibile coltivare ancora chance di rimonta”.