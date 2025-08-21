Di Chiara sulla corsa scudetto: "Milan e Inter possono dare fastidio al Napoli"

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto Alberto Di Chiara. Queste le sue parole sulla corsa scudetto: "È difficile fare delle previsioni oltre al Napoli, a prescindere dall’infortunio di Lukaku che condizionerà. Il Milan mi sembra una squadra che possa dare fastidio insieme all’Inter, le altre sono tutte scommesse che andranno giudicate a fino mercato e quando poi carbureranno.

In casa Roma bisognerà vedere come si calerà Gasperini nell’ambiente che non è l’Atalanta. Si può riproporre quanto successo a Nevio Scala, che fece fatica a trovare un ambiente come Parma. Senza dubbio qualche difficoltà si può trovare, lavorare a Bergamo non è come lavorare a Roma. È normale che ci siano cose da plasmare e adattare, prima le partite te le risolvevano i fuoriclasse ora devi trovare la quadratura del cerchio da subito”.

