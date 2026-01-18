Di Francesco a Sky: "Nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo, permesso al Milan di metterci lì"

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 dopo la sconfitta a San Siro contro il Milan per 1-0 con gol di Niclas Fullkrug.

Un'altra prestazione volitiva del Lecce... Cosa ha detto ai ragazzi?

"Ne parleremo, a mente calda è meglio che non parlo. Ci sono delle situazioni in cui avrei voliuto qualcosa di meglio. Nel secondo tempo ci siamo abbassati un po' troppo, ma si lega al fatto che permetti al Milan di metterti lì. Sono sconfitte differenti le ultime: col Parma ci siamo fatti male da soli, oggi la squadra ha cercato di stare in partita ma nella ripresa ci siamo abbassati troppo. Poi bisogna dare merito alla differenza di qualità delle due squadre"

Ora siete di nuovo in zona retrocessione...

"Là sotto sei pronto a tutto. Speravamo di portare a casa risultati migliori. Ci rimbocchiamo le maniche e ci pensiamo alla prossima: le salvezze si ottengono alla 38esima e non alla 21esima"

Serve più un attaccante o un centrocampista

"Un insieme di cose. Dobbiamo essere più bravi a tenerla su quando ci capita, a ripulire più palle. Serve maggiore qualità quando impostiamo. Questo deve accadere immediatamente. Dipende dalle squadre che affronti ma dobbiamo alzare questo livello"