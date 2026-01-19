Di Francesco: "Il Milan può dare fastidio all'Inter in ottica scudetto perché non ha le coppe"
Nel post partita di Milan-Lecce l'allenatore dei salentini Eusebio Di Francesco è intervenuto in conferenza stampa dicendo la sua sulla corsa allo scudetto avendo affrontato nell'arco di pochi giorni sia l'Inter che la formazione rossonera. Queste le sue dichairazioni.
Chi ha visto più forte tra Inter e Milan?
"Ogni partita è una storia a sé, ma sono state due partite simili. Poi ricordiamoci sempre chi sono loro e chi siamo noi. Io penso che stiamo migliorando, alcuni ragazzi, come Siebert e Gandelmann, stanno crescendo molto. Sicuramente, se c'è una squadra che può dare fastidio all'Inter, è il Milan, soprattutto perché non ha le coppe".
