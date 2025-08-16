Di Francesco si gode Camarda: "Ha fatto un assist da giocatore vero"

Il Lecce ha vinto per 2-0 contro la Juve Stabia il primo turno di Coppa Italia: ora i pugliesi aspetteranno la loro avversaria che uscirà dalla sfida di domani sera tra Milan e Bari. Nel match del Via del Mare si è messo in mostra anche Francesco Camarda, gioiello in prestito dal club rossonero, che ha esordito in gare ufficiali entrando dalla panchina nel corso della ripresa. Il classe 2008 ha confezionato un bellissimo assist per il gol della sicurezza messo a segno da Kaba.

Eusebio Di Francesco ha commentato così la prestazione di Camarda: "Non sto dicendo che l'organico è a posto, lo sanno tutti, soprattutto se dovessero esserci delle partenze. In avanti abbiamo due ottimi attaccanti. Se avessimo messo un ragazzino non pronto non avrebbe fatto quello che ha fatto Camarda. Lui ha fatto un assist da giocatore vero. Se possiamo migliorare questa squadra andremo a farlo, anche andando a migliorare la qualità. Ma ricordiamoci che il Lecce deve avere lo spirito, ancor prima che la qualità, per raggiungere la salvezza. Sono contento della disponibilità dei ragazzi, la gente deve essere orgogliosa dell'atteggiamento".