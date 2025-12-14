Di Gennaro: "Allegri ha detto che l'obiettivo è la Champions e si può giocare questo obiettivo con più libertà di testa"

Antonio Di Gennaro, opinionista, si è così espresso a TMW Radio sulla lotta Scudetto: "Il Milan è meno pressato, Allegri ha detto che l'obiettivo è la Champions e si può giocare questo obiettivo con più libertà di testa. Le altre due sono più condizionate, Inter e Napoli non possono più sbagliare. Il Milan ha la possibilità in più perché non ha l'assillo di vincere il campionato ma se la può giocare".

MILAN, LE ULTIME DI MERCATO

Sulle pagine dell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni fa il punto sui possibili movimenti delle italiane durante il mercato di gennaio: sono diversi i club alla ricerca di una punta, tra cui anche il Milan di Massimiliano Allegri ed Igli Tare. Il giornalista originario di Bologna racconta di come sia Roma che Milan nelle ultime settimane abbiano chiesto informazioni per Joshua Zirkzee, centravanti olandese che nell'estate del 2024 è passato proprio dal Bologna al Manchester United dopo essere stato seguito dai rossoneri per settimane.

I Red Devils, che a breve perderanno alcuni giocatori offensivi a causa della Coppa d'Africa, hanno risposto che fino alla fine di gennaio non se ne fa nulla. E, in ogni caso, la cessione deve essere a titolo definitivo: l'ex Bayern Monaco viene valutato 35 milioni di euro, ma la formula del prestito con obbligo di riscatto potrebbe far breccia nelle resistenze United. Oltre al prezzo c'è un grande però: aspettare la fine del mercato invernale vorrebbe dire arrivare alla ventiduesima giornata di campionato: chi assicura che fino ad allora gli scenari non possano cambiare, e con loro diverse esigenze delle varie squadre?

Tra i diversi profili per la punta proposti a Massimiliano Allegri c'è anche quello di Niclas Füllkrug, 32enne attaccante in uscita dal West Ham. Il tedesco è stato cercato dal Milan già in passato, quando militava nel Borussia Dortmund: la sua avventura con gli Hammers è agli sgoccioli e come profilo tecnico è molto simile al tipo di attaccante, quel simil Giroud, che Tare aveva descritto all'inizio del mercato estivo. Bisognerà capire, scrive il Corriere dello Sport, se dalla proprietà arriverà il placet per ulteriori investimenti sul mercato. La situazione cambierebbe radicalmente se si concretizzassero le uscite di Santi Gimenez e Ruben Loftus-Cheek: in quel caso Tare potrebbe andare a piazzare un investimento su un nove di livello.

E infine, la novità: da capire la situazione di Gabriel Jesus. Il brasiliano è appena rientrato dal lunghissimo infortunio al legamento crociato sofferto a gennaio 2024: quasi 11 mesi out e quasi 50 partite saltate. Praticamente l'ex City è stato fuori per un anno intero. Sembra però che il ritorno in campo stia andando in modo decisamente positivo: nell'anno del Mondiale lui sogna di viaggiare negli States con il Brasile e vuole quindi giocare con continuità. Arteta nutre grande stima nei suoi confronti ma l'Arsenal, che in estate ha investito in modo importante su Gyokeres dello Sporting, ha un reparto centravanti ingolfatissimo. Gabriel Jesus, contratto in scadenza a giugno 2027, guadagna circa 14 milioni lordi di sterline all'anno: da gennaio a giugno sarebbero poco più di 3 milioni di euro di ingaggio. È un'opportunità da non trascurare.