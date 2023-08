Di Gennaro: "Un giocatore come Chukwueze a destra mancava proprio"

Antonio Di Gennaro, ex calciatore di Serie A e per un breve periodo vice allenatore del Milan, è stato intervistato sulle colonne di Tuttosport in merito alle vicende rossonere. Queste le sue parole su Samuel Chukwueze, nuovo acquisto rossonero: "Un giocatore come Chukwueze a destra mancava proprio. Saltare l’uomo in velocità nell’uno contro uno è fondamentale nel calcio di oggi. Se riesce a sfruttare subito il suo gioco vuol dire che il Milan ha acquisito un grande giocatore proprio come Leao..."