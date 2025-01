Di Livio: "È un Milan-Juve da quarto posto, si deciderà tutto dal centrocampo in su"

vedi letture

Angelo Di Livio, ex esterno di centrocampo della Juventus, ha presentato la sfida tra i bianconeri e il Milan che si giocherà sabato all'Allianz Stadium: "Negli anni '90 era una partita fondamentale. Lo è tuttora, ma le due squadre e i loro obiettivi la rendevano ancora più difficile da giocare".

Quest'anno invece è un po' diverso.

"È un Milan-Juve da quarto posto... Ma entrambe sono in fase di ristrutturazione e spero che presto tornino a lottare per il titolo. Alla Juve la sconfitta in Supercoppa è sicuramente servita da lezione, ci sono stati troppi errori. Sabato si deciderà tutto dal centrocampo in su. C’è tanta qualità lì".

Le motivazioni comunque non potranno mancare.

"No, ma già soltanto entrare a San Siro ti dà una carica che altrove non hai. Comunque a Bergamo ho visto una Juve forte, Yildiz soprattutto. E questo mi fa ben sperare".