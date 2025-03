Di Marzio: “Il procuratore di Vieri ci usò per portarlo al Milan"

Ai microfoni di Calcio-sport.com come dichiarato a DoppioPasso Podcast, il giornalista Gianluca Di Marzio ha raccontato un aneddoto riguardante il procuratore di Bobo Vieri. Parlando infatti di situazioni nelle quali determinati procuratori utilizzano i mezzi di comunicazione per crearsi un vantaggio competitivo, Di Marzio ha citato un evento specifico nell’estate 2005.

Il racconto di Di Marzio

“Sergio Berti, procuratore tra i tanti di Vieri, Montella e De Rossi, ci utilizzò per chiudere l’operazione con una squadra anziché l’altra. Fu furbo perché fece girare la voce di Vieri fatta alla Juve. I giornali il giorno dopo ci seguono, ma alle 13:00 del giorno dopo era ufficiale al Milan, confermando successivamente il dispiacere per l’errore commesso. Nel momento in cui noi abbiamo dato quella notizia, Galliani, che ascolta tutto, lo chiamò (Berti) chiedendo se stesse andando alla Juventus”.

Come sostenuto dal giornalista sportivo, quella chiamata servì difatti per accelerare l’accordo con il Milan, che si concluse proprio nella notte. Nonostante il “bluff” messo in gioco dal procuratore di Vieri, i rapporti tra Di Marzio e quest’ultimo successivamente tornarono positivi