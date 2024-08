Di Marzio: "Se il Milan vendesse Bennacer credo che andrebbe su Manu Kone"

Il mercato del Milan è chiuso? Gianluca Di Marzio ha detto la sua in diretta su Sky Sport nella trasmissione Calciomercato - L'Originale. Ecco le sue parole: "Chiuso del tutto no, al momento comprare è più semplice che vendere, ma il Milan sta cercando di piazzare delle uscite, come Kalulu e Pobega. Adli sembra diretto in Qatar, mentre per Bennacer c'è un'offerta dall'Arabia che si sta sempre più concretizzando".

E in entrata: "Credo che un altro colpo possa essere legato alla partenza di Bennacer, in quel caso il Milan andrebbe su Manu Kone, oppure su un innesto in altri ruoli".