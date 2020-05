Di Natale: "Il Milan non può fare a meno di Ibra, la sua parola vale dieci volte quella di un altro"

Intervenuto dall'edizione odierna di Tuttosport, Antonio di Natale ha parlato della situazione Ibrahimovic: "Il Milan può fare a meno di Ibrahimovic? Non se lo può permettere. Quando ha messo piede in campo si è vista un'altra squadra. Ibra non è solo un giocatore, è un leader, un uomo che si fa sentire nello spogliatoio. Una sua parola vale dieci volte quella di un altro. O prendono un giocatore come Ibra o te lo tieni”.