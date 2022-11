Di Stefano: "Botta alla testa per Tonali, sta meglio. Come ha detto Mancini dovrebbe rientrare con la squadra"

MilanNews.it

Intervenuto a Sky Sport al termine del match Albania-Italia, Peppe Di Stefano ha fatto il punto sulle condizioni di Sandro Tonali: "Sta meglio. Nei minuti finali del primo tempo cade in uno scontro aereo e sbatte la testa, non il collo e nemmeno la spalla. Non ha mai perso i sensi, gli faceva molto male la testa. È andato a fare degli esami strumentali in una clinica privata, ma da quello che mi risulta il ragazzo sta bene, ha un forte mal di testa. Come ha detto Mancini dovrebbe rientrare con la squadra, magari per lui si chiude la parentesi azzurra di questo 2022".