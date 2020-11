Di Stefano: "Contro il Napoli partita delicata. Pioli? Allena con la tecnologia"

Intervenuto a Sky Sport, Peppe di Stefano ha fatto il punto sulla panchina rossonera, in difficoltà date le assenze di Pioli e del suo vice Murelli: "Pioli è positivo da sabato, Murelli da oggi. Gianmarco Pioli, figlio di Stefano, resta in quarantena. Daniele Bonera e Davide Lucarelli guideranno il Milan nella gara contro il Napoli. Nel lavoro di staff spingerà anche la tencologia e spingerà Pioli ad allenare in questo modo, però purtroppo di questi tempi bisogna fare di necessità virtù. Saranno loro a fare allenatore e vice per gli allenamenti di questi giorni. Allenamenti con pochi giocatori, in cui sono presenti Ibrahimovic, Theo Hernandez, Saelemaekers, Hauge e Maldini e pochi altri. Tra mercoledì e giovedi rientreranno alti giocatori, per una partita molto delicata, perché molto probabilmente sarà una delle partite più difficili per il Milan".