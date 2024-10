Di Stefano: "Fonseca vorrebbe un Leao diverso. E le soluzioni sono due..."

vedi letture

Peppe Di Stefano, inviato di SkySport a Milanello, si è così espresso sulla gestione che Paulo Fonseca sta avendo di Rafael Leao: "Fonseca vorrebbe delle cose diverse da Leao: in campo, negli atteggiamenti, in fase difensiva e offensiva; vede che ha in mano una macchina velocissima, ma che velocissimo non va. Le soluzioni sono due: o fai come Pioli, che aveva capito pregi e difetti del ragazzo, a cui era andata bene con i risultati degli ultimi anni, oppure fai come Fonseca, che usa bastone e carota per stimolarlo, ma bisogna poi capire se poi Leao è la persona giusta per recepire questo tipo di stimoli".