Di Stefano: "Futuro Donnarumma? Nessuno sa cosa succederà, lui non vorrebbe andare via"

Peppe Di Stefano, in collegamento da Milanello, ha parlato così di Gigio Donnarumma ai microfoni di SySport24: "Nè lui, nè la società sanno cosa succederà in futuro. Ci sono dei paletti del Fair Play Finanziario che costringono il Milan a stare molto attento sul mercato: ok comprare giocatori, ma qualcuno va anche ceduto e va abbassato il monte ingaggi. Donnarumma si sta allenando a Milanello, io so che non ha voglia di lasciare il Milan, la tempesta è passata due estati fa. Bisogna capire se arriveranno offerte da 50-60 milioni di euro. Il PSG ha provato ad inserire Areola nella trattativa, ma il Milan vuole solo cash. Maldini e Boban, qualche giorno fa, hanno detto che Donnarumma è il portiere del Milan e per il momento resta il portiere del Milan".