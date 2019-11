Di Stefano: "Il Milan a gennaio deve risolvere il problema in attacco"

Peppe Di Stefano, intervenuto ai microfoni di Sky Sport ha parlato del problema relativo alla sterilità offensiva del Diavolo: “Il Milan a gennaio deve risolvere questo problema, ma lo deve fare in maniera urgente, pensando a qualcosa di certo, perché è vero, il Milan ieri ha giocato bene, si è difeso bene, ha giocato in mezzo al campo una gran partita, ma se non capitalizzi tutto quello che crei, e il Milan di azioni ieri ne ha create, la Juve alla fine vince, va avanti e tu torni da Torino con zero punti e tanti rimpianti.”