Di Stefano: " Leao acquisto in prospettiva, tecnicamente molto bravo"

Peppe Di Stefano, ai microfoni di Sky ha raccontato alcuni dettagli relativi la trattativa per Rafael Leao: “La riunione tra la Rafael Leao, la sua famiglia, gli agenti e Boban, Maldini e Massara a Casa Milan è durata 5 ore e mezza, perché andava trovato l’accordo definitivo sulla base dei cinque anni. L’accordo tra i club c’era già, comprensivi di bonus siamo intorno ai 30 milioni di euro. È un acquisto probabilmente in prospettiva, un classe 1999 che dicono sia, come caratteristiche, non paragoniamo assolutamente il giocatore a Titì Henry, un giocatore molto alto, leve lunghe e tecnicamente molto bravo.”