Di Stefano: "Martedì può esserci la prima di Piatek dall'inizio"

Peppe Di Stefano, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato delle possibili scelte di Rino Gattuso in vista della sfida di Coppa Italia contro il Napoli: "Sarà sicuramente 4-3-3, ci potrebbe essere la prima di Piatek dall'inizio, poi restano da capire le scelte di Gattuso in difesa, a centrocampo e in attacco. La mia impressione è che Gattuso schiererà la solita squadra, quella dei titolari. Ha la Coppa Italia come grande obiettivo e il fatto di giocare in caso resta assolutamente un vantaggio".