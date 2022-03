Di Stefano: "Non è utopia pensare a Ibra in panchina a Napoli"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Peppe Di Stefano, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato così delle condizioni di Zlatan Ibrahimovic: "I segnali per Ibra pare che siano davvero positivi. Poi chiaramente bisognerà capire... È un ragazzone di più di 40 anni che non gioca da 6 settimane e che ha avuto problemi fisici. Non è utopia pensare alla panchina di Ibrahimovic per Napoli. Decisivo sarà la reazione del suo fisico oggi e capire se domani si unirà alla squadra nell'allenamento di rifinitura: partirebbe dalla panchina, avrebbe pochi minuti nelle gambe, ma la novità sarebbe quella di Ibra in gruppo in vista della partita contro il Napoli. Sarà decisiva la reazione del suo fisico e se parteciperà alla rifinitura di domani alla vigilia del match contro i partenopei".