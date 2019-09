Di Stefano: “Piatek è un ragazzo straordinario. Ha sofferto tanto”

Peppe Di Stefano ha parlato di Piatek a Sky Sport 24: "Piatek è un ragazzo straordinario, anche con noi media, è sempre disponibile. Stava soffrendo enormemente. Anno scorso a questo punto aveva messo a segno 7 gol, tra Coppa Italia, Nazionale e Serie A. Quest'anno ha segnato solo 1 gol, soffriva. Soffriva forse il prezzo d'acquisto, soffriva non aver segnato anche in amichevole estiva in grandi partite e aver toccato poche palle. Ragazzo super educato ma ieri si è tolto qualche sassolino. Il derby sarà un’occasione per lui e tutto il Milan".