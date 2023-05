Diaz, già due reti segnate alla Juventus: è la squadra in Serie A a cui ha fatto più gol

Tra i protagonisti di Juventus-Milan, ci sarà sicuramente anche Brahim Diaz, a cui Stefano Pioli darà una maglia da titolare sulla trequarti. In carriera, lo spagnolo ha già segnato due reti ai bianconeri: una nel match di andata di quest'anno a San Siro e una nello 0-3 del 9 maggio 2021. La Juventus è la squadra in Serie A a cui Diaz ha segnato più gol in carriera (insieme a Monza e Sampdoria).