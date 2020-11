Diaz su Ibrahimovic: "Ha la stessa età di mio padre ma continua a fare la differenza"

Intervistato da Movistar+, Brahim Diaz ha raccontato del suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic: "Ha la stessa età di mio padre, ma continua a fare la differenza. Nel calcio non c'è età e lo sta dimostrando. Abbiamo un ottimo legame, mi dà buoni consigli e andiamo molto d'accordo. Parliamo di un vincitore. Fare la tua parte non basta, devi sempre lavorare di più con lui. Mi dice 'non hai ancora finito, ora devi fare gli addominali con me'. Chiede molto e tu migliori tanto ".