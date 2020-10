Diaz sul match contro il Rio Ave: "E' stata la partita più lunga che abbia giocato. Siamo il Milan e dovevamo vincere"

Brahim Diaz è tornato a parlare della pazza vittoria ai rigori contro il Rio Ave in una intervista e Efe. Queste le parole del trequartista rossonero: "Il playoff di Europa League con il Rio Ave? E' la partita più lunga che abbia mai giocato (ride, ndr). Alla fine è stato importantissimo passare il turno ed entrare nella fase a gironi, perché siamo il Milan e dobbiamo starci. Le squadre grandi, come dicono, devono vincere in qualunque modo.