Dida rivela gli attaccanti più forti affrontati: tutti e tre sono legati al Milan e all'Inter

© foto di Federico De Luca

Nelson Dida, grande ex portiere del Milan, si è così espresso sul canale Twitch del Club rossonero, collegato in diretta dalla Milano Games Week, sui migliori attaccanti che ha affrontato: "Ronaldo per me è il più forte, ma non ci ho mai giocato contro. Ce ne sono tanti, come Vieri, Ibra, sono giocatori che possono risolvere una partita".