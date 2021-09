Dipollina: "Da Juventus-Milan dipenderanno i nostri discorsi sul calcio in streaming"

Antonio Dipollina, giornalista e critico televisivo di Repubblica, ha parlato a Tutti convocati, su Radio 24: "La nave più o meno va, ma si balla in maniera fastidiosa al momento per stabilità. Amazon solo un piccolo problema risolto in un minuto. Partita Infinity, ma martedì è andata male. Prima o poi la domanda ma questo streaming ce lo dobbiamo tenere qualcuno se la farà. Domenica sera l'appuntamento vero è con la partitona in serale domenica Juve-Milan. Da qui dipenderanno i nostri discorsi successivi sul calcio in streaming. Amazon può permettersi dei bei talent, ha solo una partita alla volta, può permettersi di svegliarsi e dire abbiamo l'Inter stasera? Chiamiamo tutti quelli del Triplete. Conte a Sky? Non avere l'Inter ha penalizzato un po' ma, come dice Capello, si divertono".