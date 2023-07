Diritti TV, Serie A non accetta offerte Sky, DAZN e Mediaset: via a trattative private

MilanNews.it

I club di Serie A riuniti in assemblea per discutere delle offerte presentate da DAZN, Sky e Mediaset per i diritti televisivi dal 2024 in poi non hanno accettato le offerte presentate dai broadcaster. Sono quindi previste trattative private, con Sky, DAZN e Mediaset che dovranno presentare nuove offerte alle squadre di Serie A.. La prossima assemblea di Lega è in programma per il 14 luglio 2023.