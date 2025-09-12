Dodici settembre: alle dodici la conferenza stampa del numero dodici Rabiot

di Manuel Del Vecchio

Oggi, presso la Sala Stampa di Casa Milan, andrà in scena la conferenza stampa di presentazione di Adrien Rabiot, nuovo centrocampista rossonero che indosserà la maglia numero 12: il giocatore francese, che arriva a titolo definitivo dal Marsiglia, risponderà alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 12. Grazie al consueto live testuale di Milannews.it, non vi perderete nemmeno una dichiarazione del nuovo acquisto milanista. 