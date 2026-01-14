Domani Como-Milan. Stramaccioni: "È un vero big match, sarà una partitissima"

Oggi alle 11:50
di Enrico Ferrazzi

Andrea Stramaccioni, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così del Milan di Max Allegri che domani sera sarà impegnato sul campo del Como: "È un vero big match per i rossoneri, quello sul Lago. In questa stagione il Como in casa non ha mai perso e soprattutto non l'ho mai visto in difficoltà. E Fabregas vuole portare il Sinigaglia a 68 metri di larghezza per trasformarlo in un piccolo Camp Nou sul Lago per sfruttare le qualità dei suoi talentuosi esterni: affascinante. Sarà una partitissima.

Cosa manca al Milan? Sicuramente un difensore può completare l'organico, ma la squadra ha valori innegabili, è solo mancata continuità nella qualità della prestazione. E sono stati persi punti importanti per strada. Max è Max, lo spessore dei giocatori è alto e di esperienza internazionale: peccato per l'infortunio di Fullkrug, perché secondo me con lui Max stava vagliando anche soluzioni diverse per tenere contemporaneamente in campo più giocatori di qualità che ruotano intorno a un centravanti di peso".