Serie A, anticipi e posticipi della 23^ e 24^ giornata: Bologna-Milan martedì 3 febbraio

vedi letture

Sono stati comunicati dalla Lega Calcio Serie A gli orari della 23^ e della 24^ giornata di campionato: "In attesa di capire chi si aggiudicherà il simbolico titolo di Campione d’inverno, Lega Calcio Serie A guarda avanti con anticipi e posticipi di ventitreesima e ventiquattresima giornata in programma a cavallo di gennaio e il programma completo dei quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa.

La 23ª giornata comincia venerdì 30 gennaio con l’anticipo delle 20.45 tra Lazio e Genoa per proseguire sabato con tre partite: Pisa-Sassuolo alle 15.00, Napoli-Fiorentina alle 18.00 e Cagliari-Verona in serata.

Domenica all’ora di pranzo sfida salvezza tra Torino e Lecce, mentre nel pomeriggio si giocano i due derby lombardi: Como-Atalanta alle 15.00 e Cremonese-Inter alle 18.00. Poi Parma-Juventus alle 20.45. Udinese-Roma è in programma lunedì sera, mentre martedì si chiude con la rivincita dell’ultima finale di Coppa Italia Frecciarossa, Bologna-Milan, sempre alle 20.45.

A proposito di Coppa: archiviata la 23ª giornata, spazio a quarti di finale: mercoledì 4 febbraio alle 21.00 l’Inter sfida a Monza la vincente di Roma-Torino (13 gennaio ore 21.00), mentre il giorno seguente alla stessa ora l’Atalanta ospita la Juventus.

Il turno successivo inizia invece già venerdì sera con lo scontro diretto Verona-Pisa. Due partite sabato 7 febbraio, Genoa-Napoli alle 18.00 e Fiorentina-Torino alle 20.45. Bologna-Parma inaugura il programma della domenica alle 12.30, seguito da Lecce-Udinese alle 15.00 e da Sassuolo-Inter alle 18.00. Il big match di giornata è Juventus-Lazio con calcio d’inizio alle 20.45.

In attesa del recupero di Milan-Como, rinviata alla prima data utile a causa dell’indisponibilità dello Stadio Giuseppe Meazza per la cerimonia di apertura dei XXV Giochi olimpici invernali, Milano Cortina 2026, la 24ª giornata si conclude lunedì con la sentitissima Atalanta-Cremonese alle 18.30 e Roma-Cagliari alle 20.45.

A seguire gli ultimi due quarti di Coppa Italia Frecciarossa: il Napoli ospita la vincente di Fiorentina-Como (27 gennaio, ore 2100) martedì 10 febbraio alle 21.00, Bologna-Lazio si gioca alla stessa ora di mercoledì 11 febbraio".