Domani l'Italia U19: non c'è Camarda squalificato. Presenti tre giovani rossoneri

L'ultima sosta prima della volata finale di aprile e maggio. L'attività dei club si ferma per lasciare spazio alle nazionali, e sono 15 i giocatori rossoneri che dopo Milan-Como hanno raggiunto le loro rappresentative in giro per il mondo. Tanta Nations League (UEFA ma anche CONCACAF), ma anche impegni di qualificazione al Mondiale 2026.

Domani torna in campo l'Italia U19 che, dopo il pareggio inatteso contro la Lettonia, ora avrà verosimilmente bisogno di due vittorie su due contro Spagna e Francia per guadagnarsi il pass per i prossimi Europei. Per farlo, domani contro gli iberici alle ore 17 a Catanzaro, gli Azzurrini non potranno fare affidamento su Francesco Camarda, squalificato: l'attaccante del Milan contro i lettoni è stato ammonito da diffidato e non sarà a disposizione di Bollini. Presenti invece altri tre rossoneri: il terzino Vittorio Magni, il trequartista Mattia Liberali e il rientrante dalla squalifica Emanuele Sala.