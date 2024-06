Domani la conferenza di Ibrahimovic: dove e come seguirla in diretta

vedi letture

Domani mattina, attorno alle 11:40, Zlatan Ibrahimovic incontrerà in conferenza stampa i giornalisti. Un momento molto importante in questa fase storica del Milan, che dopo la chiusura del ciclo Pioli, dove il dirigente svedese prenderà la parola davanti ai cronisti per rispondere alle domande che tanti si fanno sulla fase programmatica del progetto milanista. Sarà la prima volta che Ibrahimovic parlerà in veste ufficiale di dirigente dopo il suo ritorno in società nel mese di dicembre.

La redazione di MilanNews.it seguirà LIVE la sua conferenza con il consueto play by play delle dichiarazioni di Ibra ed è ipotizzabile che in questa sede verrà annunciato il nome del nuovo allenatore, ovvero Paulo Fonseca. L'evento sarà trasmesso in diretta su YouTube e anche sull'applicazione ufficiale del club rossonero.