Domani notte il Barcellona impegnato nel Clasico: poi la sfida al Milan

Dopo aver giocato anche la seconda amichevole americana contro il Real Madrid nella notte tra mercoledì e giovedì, vincendo per 1-0 grazie al gol di Samuel Chukwueze, il Milan adesso si concentra sull'ultimo impegno a stelle e strisce prima di tornare in Italia. Il prossimo 6 agosto il Diavolo sfiderà il Barcellona all'M&T Bank Stadium di Baltimora. La sfida si giocherà in Italia nella mattina del 7 agosto all'1.30 di notte. I rossoneri di Fonseca vanno a caccia dell'en plein dopo aver battuto City e Real nelle prime due sfide.

Il Barcellona, però, prima della sfida alla squadra rossonera avrà un altro incontro. Ha già giocato e vinto ai rigori contro il Manchester City di Guardiola e nella notte tra sabato e domenica sfiderà il Real Madrid per il primo El Clasico della stagione, anche se non ufficiale. Poi tre giorni dopo i blaugrana si sposteranno nel Maryland per affrontare il Milan.