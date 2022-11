Domenica c'è la Fiorentina: verso la conferma di Diaz e Messias in attacco

MilanNews.it

Domenica alle 18, presso lo stadio San Siro, si chiude il 2022 di Milan e Fiorentina che si sfideranno nel match valevole per la 15esima giornata di Serie A, l'ultima prima della sosta per il Mondiale in Qatar. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, in attacco affianco a Leao, che tornerà sulla sinistra, troveranno posto sia Diaz che Messias che saranno dunque confermati rispetto alla gara di Cremona.