Gigio Donnarumma è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di Lille-Milan. Sull'assenza di Zlatan ha dichiarato: "Ibra è un fuoriclasse, ci dà una grande mano, ma tutti quelli che subentrano sono bravi giocatori e meritano di giocare nel Milan. Daranno tutto per non far sentire la sua mancanza".