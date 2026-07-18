"Dopo Istanbul c'è sempre Atene": il 21 luglio il Milan svelerà la maglia away per la prossima stagione

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Il Milan è pronto a presentare la maglia away della prossima stagione, come confermato anche con un reel pubblicato sui propri canali social

Il prossimo 21 luglio (martedì) il Milan presenterà l'away kit firmato da Puma per la prossima stagione. A confermarlo è stato lo stesso club rossonero sui propri canali social con un reel che ha dato anche qualche indizio interessante sui dettagli della divisa da trasferta che indosseranno i calciatori di Ruben Amorim in giro per l'Italia e l'Europa.

Il colore è il classico bianco ottico, con diverse novità rispetto alla divisa della passata stagione. Il colletto, che resta girocollo, sarà rossonero nero, così come i dettagli della manica. Attorno allo stemma - che sarà il classico e non più il diavoletto - ci sarà una corona d'alloro per fare riferimento alla finale di Champions League del 2007, ripresa anche dietro al colletto con la scritta "Dopo Instabul c'è sempre Atene".