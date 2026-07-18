"Dopo Istanbul c'è sempre Atene": il 21 luglio il Milan svelerà la maglia away per la prossima stagione
Il prossimo 21 luglio (martedì) il Milan presenterà l'away kit firmato da Puma per la prossima stagione. A confermarlo è stato lo stesso club rossonero sui propri canali social con un reel che ha dato anche qualche indizio interessante sui dettagli della divisa da trasferta che indosseranno i calciatori di Ruben Amorim in giro per l'Italia e l'Europa.
Il colore è il classico bianco ottico, con diverse novità rispetto alla divisa della passata stagione. Il colletto, che resta girocollo, sarà rossonero nero, così come i dettagli della manica. Attorno allo stemma - che sarà il classico e non più il diavoletto - ci sarà una corona d'alloro per fare riferimento alla finale di Champions League del 2007, ripresa anche dietro al colletto con la scritta "Dopo Instabul c'è sempre Atene".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan