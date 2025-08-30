Dopo Lecce si ritorna a San Siro. Al rientro dalla pausa nazionali c'è il Bologna
Archiviata la trasferta di Lecce con una vittoria, ci avviamo verso la pausa per le nazionali. Si ritorna in campo fra due settimane, questo il programma:
SERIE A, 3ª GIORNATA
Sabato 13 settembre
CAGLIARI - PARMA (ore 15)
JVUENTUS - INTER (ore 18)
FIORENTINA - NAPOLI (ore 20.45)
Domenica 14 settembre
ROMA - TORINO (ore 12.30)
ATALANTA - LECCE (ore 15)
PISA - UDINESE (ore 15)
SASSUOLO - LAZIO (ore 18)
MILAN - BOLOGNA (ore 20.45)
Lunedì 15 settembre
HELLAS VERONA - CREMONESE (ore 18.30)
COMO - GENOA (ore 20.45)
