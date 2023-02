Dossena su Giroud: "Se cura corpo e mente resta un attaccante forte"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Beppe Dossena, ex calciatore del Torino, è stato intervistato sulle colonne di Tuttosport per presentare la sfida di stasera tra il Milan e i granata. Questo il suo pensiero su Giroud, in particolare sulla sua forma post Mondiale: "Avere tanti impegni può essere positivo e con le cinque sostituzioni un giocatore può gestirsi. Se cura corpo e mente resta un attaccante forte".