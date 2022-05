Dott. Perticarini: "Ibra dopo l'intervento potrà giocare più spesso ma dipenderà anche da resistenza e muscoli"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulla Gazzetta dello Sport di oggi è stato intervistato il dottor Loris Perticarini, ortopedico esperto in traumatologia nello sport, che ha detto la sua sulla questione Ibrahimovic. Nello specifico si è espresso sulla possibilità che Ibra torni in campo con regolarità: "Potrà senz’altro giocare più spesso. Quanto spesso non dipenderà dal ginocchio ma da altri fattori come la resistenza o la forza muscolare, che in un atleta 40enne hanno il loro peso"