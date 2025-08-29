Dovbyk? Tare: "Solo nel caso di uno scambio, altrimenti rimarremo così"

Il Milan affronta il Lecce allo stadio Via del Mare tra pochi minuti, alle 20.45, in occasione della seconda giornata di campionato di Serie A Enilive. I rossoneri devono riscattare la partenza falsa che ha visto i rossoneri sconfitti a San Siro contro la neopromossa Cremonese. Una partita caratterizzata dall'emergenza offensiva e dalle indiscrezioni di calciomercato ancora aperto. Ai microfoni di Sky Sport 24, nel pre-gara, ha preso la parola Igli Tare, direttore sportivo rossonero. Un estratto delle sue parole.

L'attacco è completo? Dovbyk può arrivare al posto di Gimenez?

"Numericamente come siamo a desso penso di sì. Però stiamo valutando anche un'alternativa di uno scambio con Gimenez: se sarà fattibile lo sapremo dopo la partita. Tenerli insieme? Non sarà possibile, giocando una partita a settimana dobbiamo avere una rosa giusta: solo nel caso di uno scambio, altrimenti rimarremo così come siamo"