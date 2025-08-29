Dove vedere Lecce-Milan in diretta TV, streaming e web

Oggi alle 07:30News
di Francesco Finulli

Oggi il Milan gioca la sua seconda giornata del campionato di Serie A Enilive, la terza partita complessiva della stagione. Dopo la vittoria in Coppa Italia sul Bari, settimana scorsa a San Siro contro la Cremonese, all'esordio in campionato, è arrivata una bruciante sconfitta. I rossoneri sono chiamati all'immediato riscato questa sera alle 20.45 al Via del Mare contro il Lecce, in arrivo da un pareggio a reti bianche contro il Genoa. Una gara già importante che il Milan affronterà con emergenza infortuni: assenti Leao e Jashari, non al meglio Pulisic che non dovrebbe giocare dall'inizio.

DOVE VEDERE LECCE-MILAN
Data: venerdì 29 agosto 2025
Ora: 20.45
Stadio: Via del Mare, Lecce
Diretta TV: DAZN, Sky Sport
Web: MilanNews.it