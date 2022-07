Ds Samp: "Quando il Milan non ha rinnovato determinati calciatori ho chiamato Massara e Maldini per fargli i complimenti, hanno dato nuova linfa al calcio"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Daniele Faggiano, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato così della rivelazione Brunori in una intervista concessa a Sky: "Lo presi dal Villabiagio, dalla Serie D. Quanto? Gratis. Sono contento per il ragazzo, così come per Cheddira, preso dalla Sangiustese e oggi riscattato dal Bari. Quando il Milan non ha rinnovato determinati calciatori ho chiamato Massara e Maldini per fargli i complimenti, hanno dato nuova linfa al calcio: prima eravamo succubi, ora è tutto cambiato. Morto un papa se ne fa un altro, sono stati precursori. Forse questo può dare più forza ai direttore sportivi".