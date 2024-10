Ds Udinese: "Con il Milan fallo da rigore evidente su Kabasele ed altri episodi, ma non abbiamo detto niente. Perché col Venezia c'è stata l'espulsione di Touré? Non era ultimo uomo"

A pochi minuti dal termine della sfida giocata dall'Udinese allo Stadio Penzo di Venezia contro i lagunari, che ha visto la squadra di Di Francesco rimontare i friulani da 0 a 2 a 3 a 2, interviene in conferenza stampa il direttore sportivo dei friulani Gianluca Nani.

Prende parola il dirigente:

"Perché c'è stata l'espulsione di Touré? Qualcuno mi può rispondere? Touré non è l'ultimo uomo, Kamara poteva ancora intervenire. Voi sapete qual è lo stile dell'Udinese, predico sempre signorilità, nessuno mette in dubbio la buona fede, ma ci vuole uniformità di giudizio. Il loro numero 5 aveva fatto un intervento da arancione, senza nemmeno essere ammonito, lo stesso giocatore che poi ha preso un altro giallo che sarebbe stato a quel punto il secondo. C'è stata una disparità di giudizio evidente. L'ho rivista in video l'espulsione, Kamara stava per intervenire e mi chiedo perché sia stato espulso".

Al di là dell'episodio, cosa è successo sul 2 a 0?

E' stato un nostro errore, l'intervento da dietro in maniera clamorosa. Abbiamo rivitalizzato una squadra anche se fin lì avevamo il pieno controllo. Poi sono entrati bene nel secondo tempo ed è successo quell'episodio. Abbiamo le nostre colpe, ce ne assumiamo la responsabilità. Ma chiediamo uniformità di giudizio almeno dalla stessa partita".

Le state collezionando le decisioni sbagliate degli arbitri?

"Ma no, sono il primo a dire che siamo stati sfortunati e che non succede niente. Anche con il Milan fallo da rigore evidente su Kabasele ed altri episodi, ma non abbiamo detto niente. Oggi quando ho visto quel rosso a Touré per me era un errore evidente. Non so perché non sia stato richiamato al Var. Come diceva Sordi: posso essere arrabbiato per questo fatto?".