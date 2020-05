Leo Duarte, intervistato da Sky Sport, ha ammesso di essere abituato a giocare col caldo e a ritmi forsennati, dichiarandosi pronto in vista della ripresa della Serie A: "In Brasile giochiamo tante partite in poco tempo, siamo abituati a giocare con il caldo. Il segreto per non farsi male è fare allenamenti brevi, ma intensi".