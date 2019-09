Due gol segnati nelle prime tre giornate: l'ultima volta nel 2015

Il Milan di Marco Giampaolo ha realizzato soltanto due reti nelle prime tre giornate di campionato, ottenendo comunque due vittorie. Per ritrovare un identico contributo realizzativo bisogna tornare alla stagione 2015/16, quando il Milan di Mihajlovic perse 2-0 a Firenze all'avvio, superò a San Siro l'Empoli per 2-1 (contro Giampaolo in panchina) e perse infine il derby 1-0 alla terza di campionato.