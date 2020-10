Dzeko-Milan, quando Galliani voleva convincerlo con la maglia di Ronaldinho

Edin Dzeko avrebbe potuto indossare la maglia del Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, nel 2009 Galliani si presentò direttamente a casa sua, a Sarajevo, per convincerlo a trasferirsi in rossonero. Preceduto da un dono, una maglia rossonera di Ronaldinho con dentro un bel bigliettino: "Verresti a giocare a Milano con un Pallone d’oro?". Dzeko accettò, ma il Wolfsburg preferì cederlo al City per 35 milioni.