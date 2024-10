"È una cosa di cui è giusto parlare all’interno dello spogliatoio": Gabbia analizza il problema del Milan

Matteo Gabbia ha parlato a DAZN nel post partita di Fiorentina-Milan.

È mancata determinazione?

“Non siamo soddisfatti di come abbiamo approcciato la squadra. Ci sentiamo addosso la sconfitta, è pesata da noi, da una squadra che non ha fatto il suo massimo questa sera. È una cosa di cui è giusto parlare all’interno dello spogliatoio, dobbiamo guardarci in faccia e capire perché abbiamo fatto una partita così. Non abbiamo avuto la continuità necessaria per riuscire a vincere. Dobbiamo guardarci in faccia e capire dove abbiamo sbagliato, deve partire da noi. Nello spogliatoio ho visto la rabbia giusta, la delusione giusta. Non c’è nulla di positivo, non ci rimane niente, ma la squadra è comunque allineata e arrabbiata per la partita fatta questa sera”.